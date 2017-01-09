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09 Ocak 2017 17:07

Başkan Örkçü, Gazeteciler Gününü kutladı

Başkan Örkçü, Gazeteciler Gününü kutladı

09 Ocak 2017 17:07

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda ilkeli, tarafsız ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmada oldukça önemli bir yeri ifade ederek, Gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutladı.
AK Parti İlçe Başkanı Örkçü yaptığı açıklamada “Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınma ve gelişmenin sağlanmasında önemli bir yeri vardır.
Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz gecesi gördük. Milli irade ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsüne karşı, basın mensuplarımızın canlarını hiçe sayarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına ülkemiz ve milletimiz için gösterdiği mücadele takdire şayandır. 10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutlamaktayız.
İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli görevi yerine getirerek halkı bilinçlendirmek için gece gündüz, yaz kış demeden çalışan,
sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen basın mensuplarımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.



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