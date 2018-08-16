Bayramların toplumumuzun birlik ve dayanışması anlamında çok önemli olduğuna vurgulayan Başkan Saka, mesajında şöyle dedi; “Bayramlar; kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, karşılıklı sevgi ve saygının pekiştiği, hoşgörünün egemen olduğu, güzel duyguların paylaşıldığı özel günlerdir. Bayramlar, yıllardır süre gelen geleneksel kültürümüzde yoksulu, düşkünü unutmadığımız, yardımlaşma geleneğimizi en güzel şekilde yerine getirdiğimiz, dostlarımızla buluştuğumuz, mutluluk duyduğumuz günlerdir. Edremitlilerin Kurban Bayramı’nı birlik ve beraberlik anlayışı içinde huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmesini diliyorum. Edremit Belediyesi olarak, kutladığımız Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış yerlerinden, kesim hizmetlerine, çevre temizliğine, halkımızın kabristanlığa ulaşımından, diğer hizmetlerine kadar, uzun tatil süresini de düşünerek tüm hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile Edremitli hemşerilerimin ve tüm halkımızın Kurban Bayramını içtenlikle kutluyorum” dedi.