Başkan Saka, gazeteciler ile bir araya geldi.

Edremit Belediyesine ait Akçay Otel’de gazeteciler ile bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladıktan sonra projeler, yerel siyaset ve gündem hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Başkan Saka “Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bölgemizde görev yapan basın emekçisi arkadaşlarımızla kahvaltılı toplantıda bir araya geldik. Basın yayın kuruluşları yurttaşlarımızın haber alma ihtiyacını karşılamaları açısından son derece önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Basın yayın kuruluşlarımızın bu görevi yerine getirmesinde en büyük katkı ise bu kurumlarımızın isimsiz kahramanı olan emekçi arkadaşlarımızındır. Basın yayın kuruluşları ve buralarda görev yapan arkadaşlarımız her anlamda bağımsız ve özgür olmalıdırlar. Özgür ve bağımsız olmadıklarında, haberleri yorum katmadan, olduğu gibi ve tarafsız olarak halka aktarmadıkları sürece toplumumuza karşı olan görevlerini tam ve sağlıklı olarak yapmış sayılmazlar. Bu nedenle basınımızın topluma karşı ciddi sorumlulukları vardır. Tarihin her dönemindeki bu sorumluluk, içinden geçmekte olduğumuz süreçte daha fazla önem taşımaktadır. Demokrasinin temel taşlarından özgür haberleşmeyi ve toplumumuzun doğru bilgilendirmesini sağlayan değerli basın mensuplarımızın ve basın yayın kuruluşlarının her kademesinde görev yapan tüm emekçi arkadaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum.”dedi. Buluşmanın ardından Başkan Saka, Edremit’te görev yapan gazeteciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Toplantıya ev sahibi Belediye Başkanı Kamil Saka’nın yanı sıra bölgede görevli basın mensupları ile Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Özgirgin, Mehmet Ertaş, Belediye Meclis Üyesi ve Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Bayram Kayahan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eyüp Satıl ile basın biriminde görev yapan personel katıldı.