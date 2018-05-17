Başkan Saka “Kararları birlikte alıyoruz”

Edremit’tin marka kent olması için yoğun bir çaba harcayan Belediye Başkanı Kamil Saka “Kısa süre içerisinde hizmete açacağımız Güre Kapalı Pazaryeri’nde Başkan Yardımcım Mehmet Ertaş ve İlgili personel arkadaşlarımla birlikte ilçemizde faaliyet gösteren esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya geldik.”dedi.

Vatandaşların ve esnafların ihtiyaçlarını karşılamak için fikir alışveşirinde bulunduklarını ifade eden Başkan Saka “Yurttaşlarımızın rahat alışveriş yapabilmeleri için gerekli koşulları sağladığımız pazaryerinde esnaf kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Esnafımızın en iyi ve rahat şekilde tezgahlarını kurarak satış yapabilmeleri için gerekli düzeni sağlamak, doğru düzeni kurmak için oda başkanlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz.”dedi.

Edremit’i marka kent yapmak için çalıştıklarının altını çizen Kamil Saka “Kentimiz genelinde yaptığımız çalışmalarda ve hayata geçirdiğimiz projelerde teknik detayların yanı sıra beklenti ve ihtiyaçları da göz önünde bulunduruyor, ilgili kişilerin görüş ve önerilerini dinliyoruz. Her zaman söylediğim gibi Edremit hepimizin ortak sevdası. Kentimizi marka kent yapmak için çıktığımız bu yolda kararları birlikte alıyor, Edremit’imiz için çalışıyoruz.”dedi.