Başkan Saka, mahalle muhtarları ile yemekte buluştu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, mahalle muhtarları ile yemekte bir araya gelerek yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi ve mahallelerin sorunlarını dinledi.

Edremit mahalle muhtarları ile bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Kentimizi birlikte yönettiğimiz 47 mahalle muhtarımız ve aileleri ile birlikte dün akşam Akçam Otel'de düzenlediğimiz yemekte bir araya geldik. Mahallelerimizin sorunları, yaptığımız çalışmalar hakkında görüştüğümüz yemekte mahallelerimizin eksikleri ve yapacaklarımız hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.”dedi.