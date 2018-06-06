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06 Haziran 2018 16:31

Başkan Saka, seçim stantlarını ziyaret etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka Cumhuriyet Meydanı’nda partilerin seçim stantlarını ziyaret etti.

Başkan Saka, seçim stantlarını ziyaret etti

06 Haziran 2018 16:31


Seçimlere partiler büyük bir hızla hazırlanırken; Edremit Cumhuriyet Meydanı’na kurulan AK Parti, CHP ve İyi Parti stantlarını Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Saka ziyaretlerinde partililer ile bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. 24 Haziran seçimlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Saka, “Demokrasinin en güzel örneklerinden olan seçimlerde diğer partilerimiz de projelerini anlatıp, oy istiyorlar. Hak, hukuk ve adalet içerisinde bir seçim olması dileği ile diğer siyasi partilerimize de başarılar diledim” dedi.




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