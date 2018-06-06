Başkan Saka, seçim stantlarını ziyaret etti

Seçimlere partiler büyük bir hızla hazırlanırken; Edremit Cumhuriyet Meydanı’na kurulan AK Parti, CHP ve İyi Parti stantlarını Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Saka ziyaretlerinde partililer ile bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. 24 Haziran seçimlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Saka, “Demokrasinin en güzel örneklerinden olan seçimlerde diğer partilerimiz de projelerini anlatıp, oy istiyorlar. Hak, hukuk ve adalet içerisinde bir seçim olması dileği ile diğer siyasi partilerimize de başarılar diledim” dedi.