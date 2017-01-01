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01 Ocak 2017 15:22

Başkan Saka yeni yıla çocuklar ile girdi

Başkan Saka yeni yıla çocuklar ile girdi

01 Ocak 2017 15:22

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, yeni yılı Güre Mahallesi’ndeki Özel Gülen Güray Kütüphanesi öğrencileri ile birlikte karşıladı.
Edremit’in Güre Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren Özel Gülen Güray Kütüphanesi öğrencileri yeni yılı kütüphanede düzenledikleri etkinlikle erken karşıladılar. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da çocukların etkinliklerine katılarak hediyeler dağıtıp yeni yıl pastasını birlikte kesti. Kütüphanede düzenlenen yılbaşı etkinliğine katılan Başkan Saka burada çocuklar ile bol bol sohbet etme imkanı buldu. Başkan Saka, öğrencilerin yeni yılını kutlayarak; “Hepinize sizler gibi pırıl pırıl, aydınlık yıl diliyorum. Ülkemiz için yararlı bireyler olarak yetişebilmeniz için derslerinizde başarılı, ailelerinizle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde bir yıl temenni ediyorum” dedi. Kütüphane yönetimi tarafından belirlenen devamlı ve etkinliklere en yoğun şekilde katılım gösteren öğrencilere belgelerini verdi.
Özel Gülen Güray Kütüphanesi Kurucu Müdürü Nüvit Güray da, Güre’de 7 yıldır özel kütüphane olarak faaliyetlerini gösterdiklerini ifade etti “Yeni yılı her yıl kütüphanemizde birlikte karşılıyoruz. Bu yıl hem ülke olarak yaşadığımız acı olaylar hem de keman öğretmenimiz Cumhur Bülent Özsöz’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza yeni yılla birlikte yeni umutlar, yeni hedefler peşinde koşmalarını diliyoruz” dedi.



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