Başkan Saka'dan kardeş şehir ziyareti

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit'in kardeş şehri Kamp-Lintfort'u ziyaret etti.

Edremit Belediyesinden bir heyet ile kardeş şehir Kamp-Lintfort'u ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Kamp-Lintford Belediye Başkanı Sn. Prof. Dr. Christoph Landscheidt tarafından yakın bir ilgi ile karşılandı.

Ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Saka “Başkan Yardımcım Fatma Özgirgin, Belediye Meclis Üyelerimiz Müberra Uyar Karaca, Fahri Yaşar ve Ali Yılmaz Diker ile birlikte kardeş kentimiz Kamp-Lintfort'a yaptığımız ziyarette basın mensupları ile belediye meclis salonunda bir araya geldik. Kentimizin güzelliklerini, doğasını, zeytinini, zeytinyağını, termal kaplıca turizmini ve 4 mevsim sahip olduğu güzellikleriyle bir bütün olan Edremit'imizi anlattığımız ve Belediye Başkanı Sn. Prof. Dr. Christoph Landscheidt'i, ekibini ve tüm Kamp-Lintfort halkını da Edremit'te görmekten duyacağımızı memnuniyeti dile getirdiğimiz basın toplantısının ardından Altın Defter'e yaptığımız ziyaret ile ilgili düşüncelerimizi yazdık. Belediye binasında Türk Bayrağı'mızı dalgalandırarak yaptıkları jest ve misafirperverlikleri için Kamp-Lintford Belediye Başkanı Sn. Prof. Dr. Christoph Landscheidt ve ekibine teşekkür ediyorum. İki kent arasında kardeşlik ilişkilerimizin artarak devam edeceğine inanıyorum.”dedi.