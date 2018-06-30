Başkan Sali: “Bir seçim varmış gibi çalışmaya devam”

24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye destekte yüzde 80’lik bir oranla ege bölgesinde birinci sırada yer alan Dursunbey’de seçim zaferi büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Seçim sonrası teşkilatı ile zaferi kutlayan AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Üzeyir Sali, 24 Haziran’ı değerlendirdi.

Başkan Sali, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye ve İslam Dünyası için çok önemli bir olduğunu hatırlattı. Bu seçimin önemi sebebi ile AK Parti İlçe teşkilatı olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Başkan Sali, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Ana kademe, Belediye Meclis üyeleri, eski yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı’nın olağan üstü bir şekilde çalıştığını söyledi. Teşkilat olarak 102 kırsal mahalle 28 bağlı mahalle de olmak üzere toplam 130 yerleşim yerinde seçim çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Teşkilatın görevini laykı ile yerine getirdiğini hatırlatan Sali bu başarının kendilerini şımartmayacağını söyledi. Seçimin bittiği gün seçimlerin yeniden başlayacakmış gibi çalıştıklarını da hatırlatan Sali, Seçim sonrası da toplantılar yaptıklarını söyledi. Başkan Sali; “Bizi yollara döken bir derdimizin olmasıdır. Nasıl Reisimizin, Cumhurbaşkanımızı bir derdi varsa bizim de derdimiz var. Onun derdi bizim derdimiz. Bu anlamda ne kadar bu derdi iliklerimizde hissedebilir, ne kadar bu işin önemini kavrayabilirsek o kadar bu işin içine girebiliriz. Enerjimizin çıkış kaynağı da burasıdır. Bu arada seçimlerde Dursunbeyli hemşehrilerimiz bize yüzde 80 gibi bir destek verdiler. Bu desteği hiçbir zaman unutamayız. Bu destekten dolayı Dursunbeyli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu propaganda döneminde ilçe merkezinde oldun köylerimizde olsun bizimle beraber koşturan Belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize, Teşkilatımıza, Büyükşehirimize ve MHP’li kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.