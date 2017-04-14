Başkan Uğur Bigadiç ve İvrindi’de vatandaşlarla buluştu

Büyükşehirin çalışmalarını anlatan Başkan Uğur, 16 Nisan’da yapılacak referandumun önemine de vurgu yaptı. İlk olarak Bigadiç’te vatandaşlara hitap eden Başkan Uğur, daha sonra Bigadiç’in Kayırlar Mahallesi’nde 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nın açılışını gerçekleştirdi. Bigadiç programı Işıklar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelmesi ile sona eren programlarda Başkan Uğur’a Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da eşlik etti.

Büyükşehir İvrindi’ye 62 milyon 252 bin lira yatırım yaptı

Başkan Uğur daha sonra İvrindi’de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. İlk olarak İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar bir konuşma yaparak halka seslendi. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur sahneye gelerek vatandaşlara hitap etti. Büyükşehir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi olduğunu söyleyen Başkan Uğur, kırsal mahallelere gitmeyen hizmetlerin ulaşması için 750 bin üzeri nüfuslu illerin Büyükşehir yapıldığını belirtti. Balıkesir’in 2014 yılı Mart ayında Büyükşehir olduğunu ifade eden Başkan Uğur, Büyükşehir Belediyesi’nin İvrindi’ye yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Uğur, İvrindiye 62 milyon 252 bin lira yatırım yapıldığını ifade etti.

Türkiye’nin istikrara ihtiyacı var

Konuşmasında 16 Nisan’da yapılacak referanduma değinen Başkan Uğur, Türkiye’de istikrar için halkoylamasının önemli olduğunu söyledi. Türkiye’nin uzun yıllar koalisyonlarla yönetildiği için hizmetler üretilemediğini belirten Uğur, “Koalisyonlarda bürokratlarda iş yapmıyordu. Çünkü bu iktidar 1-2 ay dayanır diyorlardı. Bakanı bakan yapıyorsun 3 ayı hayırlı olsun ile geçiyor. Bakan sağına soluna bakarken gidiyor. Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrara ihtiyacı var” diye konuştu.

Anayasa değişikliği ile vesayetin biteceğini belirten Başkan Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Anayasa değişikliği ile milletvekili sayısı 600’e çıkıyor. Balıkesir’inde milletvekili sayısı bir artıyor. Meclise bir milletvekili fazla temsil edileceğiz. Milletvekili milletvekili olacak. Bu sistemde bütün kanun tekliflerini hükümet veriyor. Ama bu sistemde milletvekili verebilecek. Çünkü hükümet üyelerinin hiçbiri milletvekili değil. Kim verecek teklifleri milletvekilleri. Dolayısı ile milletvekilleri daha güçlü olacak. Ekonomik krizlerden ve koalisyonlardan o kadar zarar gördük ki. Bütün millet zarar gördü. Onun için Türkiye’nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye’nin istikbali ve istikrarı için inşallah hep beraber evet diyeceğiz”.