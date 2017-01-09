Başkan Uğur Gazeteciler Gününü Kutladı

Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı açıklamada " Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan basın kuruluşlarımız, hem demokrasimizin gelişmesinde hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesinde önemli bir yere sahiptir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yaptı. Uğur, “Çağımızın gelişen teknolojik gelişmeleri ile birlikte iletişimin çok daha kolay ve hızlı sağlandığı bir dönemde yaşamaktayız. İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim yeni medyanın etki alanını genişletmiştir. Toplumumuzun bilgilenme imkânlarının artması doğru ve tarafsız haber anlayışının önemini ortaya çıkarmaktadır. Evrensel, hukuki ve insani değerleri koruyarak yazılı ve görsel basının yanı sıra gelişen medya yöntemleriyle insanlığın sesinin tüm dünyaya duyurulmasında basın mensuplarımız önemli bir görevi yerine getirmektedir. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, ulusal ve yerel medya da mesleğin zorluklarına rağmen, kamuoyunu bilgilendirmek ve haberdar etmek için çalışan gazetecilerimiz, aynı zamanda şehrimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminin tanıtılmasına da önemli katkı sağlamaktadır. Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan basın kuruluşlarımız, hem demokrasimizin gelişmesinde hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesinde önemli bir yere sahiptir. Doğru, ilkeli ve kişilik haklarına saygılı olarak meslek etiğinden taviz vermeden çalışmalarını sürdüren, tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.