Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 16:38

Başkan Uğur Gaziler Günü’nü Kutladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı.

Başkan Uğur Gaziler Günü’nü Kutladı

18 Eylül 2017 16:38


Başkan Ahmet Edip Uğur, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle yayımnladığı mesajda, ”Asırlardır canımızla kanımızla beslediğimiz yurdumuz Anadolu topraklarını "bizim" yapan, her türlü iç ve dış düşmana karşı gözünü kırpmadan savaşmış aziz milletimizin aziz evlatları gazilerimiz, hürriyetimizi bizlere armağan eden kıymetli insanlardır. Gazilik, milletimiz için en saygın unvanlardan biridir. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu gazidir; cumhuriyetimizin kurucusu gazidir. Malazgirt’te, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta ve 15 Temmuz’da düşmanla göğüs göğse çarpışarak bu millet için kendi canını hiçe sayan, şehitlikten sonra en yüksek mertebe olan gazilik unvanı alan aziz vatandaşlarımız bizim şerefimizdir, en değerli miraslarımızdır. Kahraman gazilerimiz sayesinde dimdik ayakta duran Türkiye’miz bugün kendi tankını, topunu, tüfeğini üreten güçlü bir ülke haline gelmiştir. Bu sebeple, bölgesel ve küresel hedefleri büyüyen ülkemize yönelik tehditler de artmaktadır. Bugün bu tehditlere boyun eğmeyen, kendi kararlarını kendi veren bağımsız Türkiye bu gücünü sizlere borçludur. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bugünümüzün ve geleceğimizin teminatıdır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç