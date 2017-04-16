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16 Nisan 2017 14:08

Başkan Uğur oyunu kullandı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.

Başkan Uğur oyunu kullandı

16 Nisan 2017 14:08

Edip Uğur ile eşi Nurgül Uğur birlikte Çiğdem Batubey Orta Okulunda oyunu kullandı.


Edip Uğur eşi Nurgül Uğur ile birlikte Çiğdem Batubey Orta Okulunda bulunan 1222 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Demokrasinin en güzel yanının halkın tercihine müracaat etmek olduğunu söyleyen Başkan Uğur “Ülkemizde her zaman milletimizin dediği oluyor. Milletimiz ne derse iktidarlar siyasiler uygulamak mecburiyetinde. Bugünde anayasa ile bir değişiklik halk oylaması, herkes oyunu kullanıyor. Saat doğu bölgesinde 4’de, bizde de 5’de sandıklar kapanıyor. Tahmin ediyorum saat 7-8 gibi netice belli olur. Milletimiz her zaman en doğru kararı verir. Bu seferde anaysa halk oylamasında en doğru kararı milletimizin vereceğine ben inanıyorum. Çünkü milletimize güveniyoruz, inanıyoruz onlar bize destek oluyor. Milletin tercihi neyse ona uyulacak” dedi.




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