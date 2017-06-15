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15 Haziran 2017 22:11

Başkan Uğur’dan basına iftar yemeği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.

Başkan Uğur’dan basına iftar yemeği

15 Haziran 2017 22:11

Edip Uğur, Balıkesir ve ilçelerinde görev yapan basın mensupları ile düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.


Edip Uğur, Balıkesir il merkezinde ve ilçelerinde faaliyet gösteren yazılı, görsel ve işitsel basın kuruluşlarının sahipleri ve medya çalışanları ile Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden olan Çay Deresi Rekreasyon Alanı’nda faaliyete geçen AVLU Balıkesir’de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Uğur Ramazan ayının yarılandığını belirterek “Bayrama da az kaldı. Tabi Büyükşehir olduktan sonra Balıkesir’de güzel şeylerde oluyor. Artık yaptığımız projeler ve yatırımlar meyvesini de vermeye başladı. Cenab-ı Allah nasip etti Çay Deresi’nde Avlu Balıkesir’de bir iftarı hep birlikte yapıyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum, sağlık sıhhat afiyetler diliyorum hepinize saygılar sunuyorum” dedi.




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