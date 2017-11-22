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22 Kasım 2017 15:12

Başkan Uysal, Ak Partili meclis üyeleriyle değerlendirme yaptı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi 2017 Olağanüstü Meclis Toplantısı, CHP’li üyelerin mazeret bildirerek katılmamaları sonucu yapılamadı.

Başkan Uysal, Ak Partili meclis üyeleriyle değerlendirme yaptı

22 Kasım 2017 15:12

Böylelikle, Belediye tarafından yapılması planlanan Güneş Enerjisi Santrali Projesi de (GES) görüşülemedi.


Belediye Başkanı Necdet Uysal, salona meclisi takip etmek için gelen vatandaşlara GES hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra makam odasında Ak Parti Meclis Üyeleri ile değerlendirme yaptı. GES projesinin Burhaniye’nin yararına bir proje olacağını anlatan Uysal, ancak siyasi kaygılar nedeniyle Burhaniye’nin bu velinimetten yararlanamadığını söyledi. Başkan Uysal, AK Partili Meclis Üyeleri ile birlikte bu işi sonuna kadar taşıyacaklarını ve Burhaniye’yi bu denli gelir kaynağından mahrum bırakmayacaklarını söyledi.




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