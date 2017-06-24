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24 Haziran 2017 17:12

Başkan Uysal, belediye personeli ile bayramlaştı

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal Ramazan Bayramı öncesinde tüm belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Uysal, belediye personeli ile bayramlaştı

24 Haziran 2017 17:12


Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal Ramazan Bayramı tatili öncesinde belediye personeli ile bayramlaşma töreni düzenledi. İlk olarak Burhaniye Belediyesi şantiyesine Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır ile birlikte giderek Temizlik İşleri, Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünde sahada çalışan personel ile bayramlaştı. Burhaniye Belediyesi Personeli yanı sıra Burhaniye Belediyesi Yerleşkesinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli ile de bayramlaşan Başkan Uysal işçiler ile birlikte zaman geçirerek sohbet etti. Daha sonra Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası içinde Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç ile birlikte çalışan personelle Belediye Meclis salonunda buluşan Başkan Uysal tüm personelin bayramını kutladı. Tek tek personeli ile bayramlaşan Başkan Uysal hayırlı bir bayram geçirmelerini dileyerek “Mübarek Ramazan Bayramı dolasıyla hep birlikte olma fırsatı yakaladık. Hepinize hayırlı ve mutlu bayramlar diliyorum. Ayrıca Ramazan ayı boyunca iftar çadırlarımızda, mutfağımızda çalışan tüm personelimize de üstün gayretleri için teşekkür ediyorum” dedi.




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