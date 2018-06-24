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24 Haziran 2018 14:33

Başkan Uysal, “Daha modern ve estetik bir Burhaniye tasarlıyoruz”

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, ilçenin farklı noktalarındaki alanları en iyi, modern ve şehre yakışır şekilde değerlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Uysal, “Daha modern ve estetik bir Burhaniye tasarlıyoruz”

24 Haziran 2018 14:33


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında ağaçlandırma çalışmalarını tamamlayan ekipler, Balıkesir Stadyumu’ndan getirdiği rulo çimleri Melih Papuçcuoğlu Bulvarı’na sermeye başladı. Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcısı Güngör Persil, Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan ve Park Bahçeler Müdürü İlker Omar Demiray ile birlikte çalışmaları yerinde denetledi.


Burhaniye’nin vitrini konumundaki kavşaklarda peyzaj çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Uysal, “Şehrimizin İzmir tarafından girişi olan ve daha önce de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yolun orta refüj peyzaj çalışmalarına devam ediyoruz. Bu alana 124 adet ağaç dikimini tamamladık. Otomatik sulama tesisatı döşeme ve çimlendirme çalışmaları sürüyor. 3 modern kavşağı bulunan bulvarda, 2 havuz ve çevresine bitki dikimi de yapılıyor. Ayrıca, bulvar üzerinde bulunan 23 dönümlük park alanının belediyemiz ekipleri ve büyükşehir belediyesinin araç ekipmanlarıyla birlikte koordineli olarak reglaj (tesviye ve temizliği) çalışmaları da devam ediyor” diye konuştu.




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