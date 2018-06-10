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10 Haziran 2018 12:26

Başkan Uysal, en çok kitap okuyan öğrenciye bisiklet hediye etti

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında ilçede yapılan kitap okuma etkinliklerinde en çok kitabı okuyan öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi.

Başkan Uysal, en çok kitap okuyan öğrenciye bisiklet hediye etti

10 Haziran 2018 12:26

Burhaniye Anadolu Lisesi öğrencisi Aysu Özge Güngör, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı içinde 95 kitap okuyarak, ilçe birincisi oldu.


Yıl boyunca en çok kitabı okuyarak gençler kategorisinde ilçe birincisi olan Burhaniye Anadolu Lisesi öğrencisi Aysu Özge Güngör, Belediye Başkanı Necdet Uysal tarafından ödüllendirildi. Aysu Özge Güngör kendisine hediye edilen bisikleti, Belediye Hizmet Binası önünde Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır’dan aldı. Güngör’ü İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz ve öğretmenleri de yalnız bırakmadı.


Çocukların gelişimi ve eğitimleri için her zaman elinden gelen tüm desteği vermeye gayret gösteren Başkan Uysal, kitap okumanın önemine değinerek, Aysu Özge Güngör’e tebriklerini illetti. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve okumaya teşvik edilmeleri amacıyla ödüllendirdiklerini söyleyen Uysal, küçük yaşlarda okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine vurgu yaptı ve “Okuyan, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi daha çok kitapla buluşturmak için elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.




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