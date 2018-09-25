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25 Eylül 2018 14:02

Başkan Uysal kırsal mahalle muhtarlarını dinledi

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, kırsal mahalle muhtarlarını Ayaklı Mesire Alanı’nda organize edilen yemekte ağırladı.

Başkan Uysal kırsal mahalle muhtarlarını dinledi

25 Eylül 2018 14:02

Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç, Cemil Bahadır ve Güngör Persil’in de katıldığı yemekte, belediye daire müdürleri de hazır bulundu.


Toplantıda kırsal mahallelerin sorunlarını ve muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Uysal, önümüzdeki günlerde merkez mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelecek. Burhaniye’nin kırsal mahallelerinde yaşanan sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, muhtarlar tek tek söz alarak taleplerini Başkan Uysal’a iletti. İstekler konusunda notlarını alan Başkan Uysal, ilgili birimlere sorunların çözümü için talimat verdi. Uysal, “Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımız. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve isteklerini en iyi onlar biliyor. Belediye olarak tüm kırsal mahallelerimize ayrım gözetmeksizin, öncelikli ihtiyaçlarına göre hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Bugün kırsal mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik. Önümüzdeki günlerde merkez mahalle muhtarlarımızla da görüşeceğiz. Halkımızın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kazanan her zaman Burhaniye olsun diye sürekli iletişim halindeyiz” dedi.




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