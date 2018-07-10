Başkan Uysal, “Milletimizin tarih yazdığı günü hep birlikte analım”

Başkan Necdet Uysal, tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine tüm halkı davet etti.

15 Temmuz 2016’da ülkeye en karanlık gecelerinden birini yaşatan hain darbe girişiminin yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi Burhaniye’de de bir dizi etkinlikle anılacak. Kaymakamlık desteğiyle Burhaniye Belediyesi’nce organize edilen etkinlikler, 11 Temmuz’da gerçekleştirilecek Şehit Kabristanları ziyaretiyle başlayacak. Börülce ve Geriş Mezarlığı’ndaki ziyaretler saat 11.00’da yapılacak. Aynı gün saat 15.00’da, 15 Temmuz şehidi polis Mustafa Serin’in ailesi ziyaret edilecek. 13 Temmuz Cuma namazı öncesinde Kocacami’de şehitler anısına okunacak mevlidin ardından pilav hayrı yapılacak.

15 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek etkinlikler ise saat 20.30’da, Eski kütüphane önünden Cumhuriyet Meydanı’na yapılacak konvoy ve kortej yürüyüşüyle başlayacak. Meydandaki etkinlikler; Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, günün anlam ve önemine dair konuşmalar ile Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Konseri (Ziya Uğur) ile devam edecek.

2016’da yaşanan o karanlık gecenin olumsuzluklarından çok ülkemize, demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kattıkları ile anmak gerektiğini vurgulayan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Türkiye olarak, bir daha asla yaşanmasını istemediğimiz bu menfur olaydan, birlik ve beraberliğini sağlamış, teröre, darbecilere, hainlere karşı tek vücut olmuş bir şekilde çıktık. Milletimizin tarih yazdığı günde sizlerle birlikte olmayı arzu ediyoruz. Anma etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyorum” diye konuştu.