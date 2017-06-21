Başkan Uysal Ören esnafını ziyaret etti

Esnaflarla sohbet eden Başkan Uysal, Ören mahallesinin turizmin kalbinin attığı yer olduğunu söyledi.

Sezon öncesinde esnafın istek ve görüşlerini dinleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal yapılması gerekenler konusunda da talimat vererek, esnafın iyi bir sezon geçirmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Yaz sezonu boyunca binlerce kişiyi ağırlayan Ören Mahallesinde; hediyelik eşya, takı vb. eşyaların satıldığı pazar alanındaki esnafları teker teker ziyaret eden Başkan Uysal “Burhaniye’mizin tanıtımı, kalkınması ve gelişmesinde büyük rol oynayan esnaflarımızın istekleri bizler için önemlidir. Ören Mahallemiz Burhaniye’de turizmin kalbinin attığı yerdir. Bu nedenle burada yapılan veya yapılacak olan her şey Burhaniye’mizi yansıtmaktadır. Yaz sezonu öncesinde biz de buradaki esnafımızı ziyaret ederek istek ve önerilerini dinledik. Belediye olarak yapabileceklerimiz konusunda notlarımızı aldık. Her zaman esnafımızın yanındayız” dedi..