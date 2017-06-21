Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 10:25

Başkan Uysal Ören esnafını ziyaret etti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Uysal Ören Mahallesi esnafını ziyaret etti.

Başkan Uysal Ören esnafını ziyaret etti

21 Haziran 2017 10:25

Esnaflarla sohbet eden Başkan Uysal, Ören mahallesinin turizmin kalbinin attığı yer olduğunu söyledi.


Sezon öncesinde esnafın istek ve görüşlerini dinleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal yapılması gerekenler konusunda da talimat vererek, esnafın iyi bir sezon geçirmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Yaz sezonu boyunca binlerce kişiyi ağırlayan Ören Mahallesinde; hediyelik eşya, takı vb. eşyaların satıldığı pazar alanındaki esnafları teker teker ziyaret eden Başkan Uysal “Burhaniye’mizin tanıtımı, kalkınması ve gelişmesinde büyük rol oynayan esnaflarımızın istekleri bizler için önemlidir. Ören Mahallemiz Burhaniye’de turizmin kalbinin attığı yerdir. Bu nedenle burada yapılan veya yapılacak olan her şey Burhaniye’mizi yansıtmaktadır. Yaz sezonu öncesinde biz de buradaki esnafımızı ziyaret ederek istek ve önerilerini dinledik. Belediye olarak yapabileceklerimiz konusunda notlarımızı aldık. Her zaman esnafımızın yanındayız” dedi..




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    37°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!