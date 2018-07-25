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25 Temmuz 2018 13:42

Başkan Uysal, “Özgür basın demokrasinin temel taşıdır”

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Körfez Bölgesi’nde görev yapan gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Uysal, “Özgür basın demokrasinin temel taşıdır”

25 Temmuz 2018 13:42

Başkan Uysal’ın ev sahipliğinde, Ayaklı Mesire Alanı’nda gerçekleşen yemeğe; Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç, Cemil Bahadır ve Güngör Persil de katıldı.


Belediye Başkanı Necdet Uysal, 24 Temmuz Basın Bayramı ve Türk basınında sansürün kaldırılmasının 110’uncu yıldönümü nedeniyle Körfez’de görev yapan yerel gazete muhabirleri, haber ajansı ve televizyon temsilcileri için akşam yemeği organize etti. Basın emekçilerinin Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Başkan Uysal, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten özgür basının demokrasinin en etkili yapı taşlarından biri olduğunun altını çizdi. Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi ve kalıcı olması için ulusal ve yerel basına her zaman ihtiyaç olduğunu ifade eden Uysal, "Basın, demokrasi açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Belediye olarak faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın halka duyurulmasında etkin bir rol üstlenen bu mesleğin emektarlarına, gecesini gündüzüne katarak tüm zorluklara göğüs geren ve kamuoyunun aydınlatılmasında önemli görev üstlenen gazeteci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı. Yemeğin ardından basın mensuplarının sorularına da yanıt veren Uysal, merak edilen konulara açıklık getirdi.




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