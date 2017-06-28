Başkan Uysal Turizm Fakültesine zeytin ağacı hediye etti

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde bulunan Burhaniye sınıfı için yapay zeytin ağacı yaptırarak okula hediye etti. Balıkesir’in tanıtımı açısından Turizm Fakültesinde bulunan sınıfların hepsinde bir ilçenin ismine yer verilirken sınıfların girişlerinde ilçelerin kısa tanıtımları da yer alıyor. Burhaniye sınıfını daha önce ziyaret eden Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal Burhaniye sınıfı için zeytin ağacı yaptıracağına dair söz vermişti. Verdiği sözü yerine getirerek geçtiğimiz günlerde yapay zeytin ağacı ile birlikte Turizm Fakültesini ziyaret eden Başkan Uysal ağacı Burhaniye sınıfına hediye etti. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof Dr. Cevdet Avcıkurt Başkan Uysal’dan ağacı teslim alırlarken Burhaniye Uygulamalı Bilimler Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban da Başkan Uysal’a eşlik etti. Rektör Özdemir Başkan Uysal’a teşekkür ederek “Balıkesir’imizin tanıtımı için sınıflarımıza her bir ilçenin adını vererek o ilçenin tanıtımını yapıyoruz. Üniversitemize Türkiye’ni çok çeşitli yerlerden gelen öğrenciler ve ziyaretçilerimiz var tanıtım açısında bu şekilde Balıkesir’e katkıda bulunuyoruz. Burhaniye Belediye Başkanımız Sayın Necdet Uysal’a da bu konuda bize destekleri için teşekkür ediyorum. Burhaniye’nin ve Balıkesir’in bir simgesi olan zeytin ağacı bu anlamda çok etkili bir tanıtım aracı oldu” dedi. Başkan Uysal ise “bölgemizin tanıtımı için çaba gösteren ve bu konuda emek harcayan herkese destek olmak bizim görevimiz! Her sene yenilenerek binlerce öğrencinin geldiği üniversitede tanıtım açısından uygulanan bu düşünceye biz de destek vermek istedik ve Burhaniye’mizin isminin yer aldığı sınıfa Burhaniye’nin ve Balıkesir bölgesinin simgesi olan zeytin ağacının temsilini hediye ettik. Ben Balıkesir Turizm Fakültesine de tanıtım elçiliği üstlendiği için teşekkür ediyorum” dedi.