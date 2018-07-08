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08 Temmuz 2018 10:44

Başkan Uysal, “Türkiye yeni dönemde yoluna daha güçle şekilde devam edecek”

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, 9 Temmuz Pazartesi günü Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Uysal, “Türkiye yeni dönemde yoluna daha güçle şekilde devam edecek”

08 Temmuz 2018 10:44

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, 24 Haziran seçimlerinin ardından 9 Temmuz Pazartesi günü devreye girecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 9 Temmuz’da Meclis’te edeceği yeminin ardından Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını ve bu sistem değişikliğinin etkilerinin gelecek yıllarda daha iyi anlaşılacağını belirten Başkan Uysal, “Ülkemiz Pazartesi itibarıyla ’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiş olacak. Güçlü iktidar, güçlü lider ve bunun getirdiği güvenle inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye daha güçlü şekilde yoluna devam edecektir" dedi.Yeni sistemin Türkiye’ye daha çok şey kazandıracağına olan inancını dile getiren Başkan Uysal, “Yeni hükümet sistemimizin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarına millete hizmet yolundaki bu kutlu yürüyüşte başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olarak tarihe geçen Sayın Binali Yıldırım’a da yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı ayrıca ve açıkça teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Vakit Türkiye Vaktidir” diye konuştu.




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