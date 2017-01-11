Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 15:30

Başkan Uysal,” Üretmek Sizden Satış Bizden” dedi

Başkan Uysal,” Üretmek Sizden Satış Bizden” dedi

11 Ocak 2017 15:30

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, gazetecilerle kahvaltı yapan Başkan Necdet Uysal, daha sonra takı tasarım kursunu gezdi. Burada, kurs öğretmeni Özlem Tezcan’dan bilgi alan Başkan Uysal, üretilen takıları beğendi ve ürünlerin satışı için özel mekanlar oluşturacaklarını söyledi.
Ahmet Akın Kültür Merkezi’nden gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, kahvaltı sonrası, konuklarını merkezin üst katında yer alan takı tasarım kursunu gezdirdi. Kursiyer kadınlarla sohbet eden Başkan Uysal, kurs öğretmeni Özlem Tezcan’dan da bilgi aldı. Üretilen eserleri çok beğendiğini anlatan Başkan Uysal, üretilen ürünlerin satışı için yardımcı olacaklarını söyledi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kursa katılan kadınlar, kendilerine sağladığı imkandan ötürü Başkan Uysal’a teşekkür etti. Çanakkale-İzmir Karayolu kenarında iş yerleri yapmak için proje hazırladıklarını anlatan Başkan Uysal,”Burada çok güzel ürünler üretiyorsunuz. Bunları üretmek kadar satmak da önemli. Satış için sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için yol kenarında hazırlayacağımız iş yerlerinin bir kaçını size tahsis etmek istiyoruz. Tahsis edeceğimiz yerde ürünlerinizi satarsınız. Sizleri kutluyorum. Her zaman üreten vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz” dedi. Kursun büyük ilgi gördüğünü anlatan Kurs Öğretmeni Özlem Tezcan da ”Burada ürettiklerimizi yaz aylarında Ören sahilinde belediyenin tahsis ettiği yerlerde satıyoruz. Başkanımız bu ürünlerin satışı için yeni yerler hazırlayacağı müjdesini verdi. Bu da bizi çok sevindirdi. Kursumuzu belediyeye ait bu binada yapıyoruz. Bunun için de başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç