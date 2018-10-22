Başkan Uysal yeni hastanedeki çalışmaları denetledi

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye'ye yeni yapılan hastaneyi ziyaret ederek yürütülen işleri yerinde inceledi.

Burhaniye'ye yeni yapılan modern hastanenin açılmasına az bir süre kala Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal teknik ekibi ile birlikte hastaneyi ziyaret etti. Hastane önünde Karayolları tarafından yürütülen kavşak çalışmasını yerinde inceleyen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından koyulacak olan yeni toplu taşıma güzergâhları konusunda da bilgi aldı.

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Güngör Persil, Belediye teknik adamları ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Burhaniye Şube Sorumlusu ile birlikte yeni hastanede incelemelerde bulunan Başkan Uysal “yeni hastanemiz Burhaniye'mize yakışır, modern ve isteklere cevap verebilecek nitelikte donanımlı bir hastane oldu. Açılışından önce Karayolları tarafından devam eden kavşak çalışmasını yerinde inceledik. Çalışmalar hızla devam ediyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz de ulaşım konusunda çalışmalarını tamamlamak üzere Oluşturulacak olan yeni hatlarla hastaneye ulaşım da kolaylaşacak. Yol yapım çalışmalarının bitmesinin ardından yeni hastanemiz hizmete girecek. Burhaniye'mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.