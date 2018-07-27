Başkan Uysal’a sporcu teşekkürü

Ziyarette, Kulüp Başkanı Neşe Birituna’nın yanı sıra kulübün Sportif Direktörü Coşkun Birituna, Voleybol Antrenörü Çağdaş Sargın ve Yardımcı Antrenör Selimcan Hoşgör de takım oyuncularına eşlik etti. Yeni transfer olan oyuncularla tanışan Başkan Uysal, sporcuları kutlayarak kendilerine başarılar diledi.

Hedeflerinin önümüzdeki yıl 1’inci Lig’de mücadele etmek olduğunu söyleyen Kulüp Başkanı Birituna, yeni transferlerin yolda olduğunu belirterek, “Belediye Başkanımız Necdet Uysal’a, başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimize voleybol sporunun yanında olmalarından ve bizlere desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Tüm Burhaniye halkının ve sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Burhaniye’ye ve Körfez’imize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu’na tescilini yaptıran Burhaniye Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü Bayanlar Voleybol Takımı’nın başarısını kutlayan Başkan Uysal, 2018-2019 sezonu spor müsabakalarının hayırlı olmasını diledi. Oyunculara yeni sezonda başarılar dileyen Uysal, takımın Burhaniye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.