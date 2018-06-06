Başkan Uysal’dan 40 temel eser

Başkan Uysal, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim okullarında okutulması uygun görülen 100 Temel Eser içinden 40 kitabı, Mustafa Keskin İlkokulu öğrencilerine kendi elleriyle dağıttı.

Mustafa Keskin İlkokulu 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Uysal, Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen 100 Temel Eser listesinde yer alan 40 kitabı kendilerine hediye etti. Uysal’ın ziyaretinden duydukları heyecan ve mutluluğu dile getiren öğrenciler, kitaplar için Başkan Uysal’a teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Öğrencilere küçük yaşlarda okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine vurgu yapan ve bilgiye ulaşmanın yolunun okumaktan geçtiğini söyleyen Uysal, “Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’si ancak okuyan, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirmekten geçer. İlkokul döneminden itibaren çocuklarımızı okuma kültürüne alıştırmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi daha çok kitapla buluşturmak için elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.