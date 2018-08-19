Başkan Uysal’dan yer ürün kullanın çağrısı

Bugüne kadar her türlü yolla ülkemize ve milletimize diz çöktürmeye çalışanların, şimdi de yeni bir ekonomik savaşla bunu denediğini vurgulayan Uysal, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bu yeni saldırıyı millet olarak el ele vererek, birlikte aşmamız gerektiğini belirten Uysal, bazı hususlarda azami hassasiyet gösterilmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, yabancı menşeli ürünler yerine yerli ve milli ürünleri kullanmaya davet eden Uysal, yabancı ürün seçeneğinde ise başta ABD olmak üzere, ülkemize siyasi ve ekonomik tehdit uygulamaya çalışan ülkelerin ürünleri dışındakilerinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Uysal, sorunlara karşı milli menfaatler göz önünde bulundurularak alınacak ekonomik önlemlere dikkat çekerek, yapılacak doğru tercihlerin milli bir politika oluşturacağına ve ülkeyi güçlendireceğine olan inancını dile getirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik cihazlardan temizlik ürünlerine, gıda ve içeceklere kadar tüm ABD ve destekçisi ülkelerin ürünlerini kullanmaktan kaçınmaları gerektiğine vurgu yapan Uysal, israftan ve dövizle işlem yapmaktan da kaçınılması çağrısında bulundu.