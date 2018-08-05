Başkan Yılmaz, Balıkesir halkını Kurtdere Güreşleri’ne davet etti

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geleneksel kırmızı dipli mum ile güreş davetlerini sürdürüyor. Ankara, Bursa ve İstanbul’da protokolü ziyaret ederek kırmızı dipli mum ile 10-11 ve 12 Ağustos tarihlerinde yapılacak Kurtdereli Güreşleri’ne davet eden Başkan Yılmaz, bu kez de Balıkesir protokolünü ziyaret etti ve güreşlere davet etti. Başkan Yücel Yılmaz, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Sadık Bölek, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Levent Sökal, 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökhan Şimşek, 3. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı İbrahim Durmaz, Balıkesir Defterdarı İzzet Patan, Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Celalettin Bayraktar, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, WAP Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Güner İşlek, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, İl Müftüsü Ramazan Topcan, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve Tuncay Yıldız’ı güreşlere davet etti.

Başkan Yılmaz’dan Balıkesir halkına davet

Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısında Karesi’de yapılan Kurtdereli Güreşleri’nin Balıkesir’in önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Böylesine önemli bir değeri yaşatmak ve dünyaya tanıtmak için hemşehrilerimizin de desteğini alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yıl artan bir coşku ve ilgiyle gerçekleştirdiğimiz Kurtdereli Güreşleri’ne sahip çıkan, bu geleneği yaşatmamız noktasında bizlere destek olan tüm Balıkesirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.