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26 Haziran 2018 10:37

Başkan Yılmaz; "Başarıda en büyük pay annelerin"

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şehit Turgut Solak Fen Lisesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Başkan Yılmaz;

26 Haziran 2018 10:37


Şehit Turgut Solak Fen Lisesinde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Başkan Yılmaz, "Fen Lisesi’nde okumak çok büyük bir başarıdır. Kazanmak sadece öğrencinin kendisine ait olan başarısı değil, ailelerin özellikle annelerin en büyük başarısıdır" dedi. Törende öğrencilere seslenen Başkan Yılmaz, "Bu akşam, gururlu ailelerimizden ve başarılı öğrencilerimizden oluşan çok güzel bir manzara ile karşı karşıyız. Başarı birçok bileşkenin bir araya gelmesi ile oluşuyor. Fen Lisesinde okumak çok büyük bir başarıdır. Kazanmak sadece öğrencinin kendisine ait olan başarısı değil, ailelerin özellikle annelerin en büyük başarısıdır. Ben burada aramızda bulunan annelerimizi özellikle tebrik ediyorum. Hepiniz eli öpülesi annelersiniz çünkü her şeyi tam yapmışsınız çocuklarımız burayı kazanmayı başarmışlar. Allah çocuklarımızın mezuniyetini hayırlara vesile eylesin. Sevgili öğrenciler sizler Türkiye’ni yüzde birlik dilimindeki başarılı öğrencilerimizsiniz. Mezun olan 106 öğrencimiz üniversite sınavına girecekler. Balıkesir adına büyük bir başarı bekliyoruz. İnşallah kaleminiz düz, aklınız açık olur, istediğiniz üniversiteleri kazanırsınız" dedi.


Şehit Turgut Solak Fen Lisesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, veliler ve öğrenciler katıldı.




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