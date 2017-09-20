Karesi Gençlik Merkezi’nde ağırladığı gençlere proje için teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Medeniyetimizi Yaşatan, Dünyayla Yarışan Şehirler Yarışmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almış olduğumuz ödül, kent, mekan ve gençlik arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde kurabildiğimizin en güzel ispatıdır" dedi.

İnsanların yaşadığı yere aidiyet geliştirdiğine vurgu yapan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin şehirle bağlarını güçlendirmek için hayata geçirdiğimiz sosyo-kültürel etkinliklerin kent katılım sürecini de hızlandıracağı inancındayız. Özellikle ’gönüllü’ yapılan işlerin kente kattığı değer büyük oluyor. Bir yandan kentin fiziksel planlamasını yaparken diğer yandan sizlerle birlikte sosyal planlamaları yapıyoruz. Şehirle ilgili fikri olan herkes bizim için çok değerlidir" açıklamasında bulundu.

Gençlere ’hayal gücünüzü ve inisiyatif hakkınızı kullanın’ çağrısında bulunan Yılmaz, "Söz söyleyene göre değer kazanır. Önce siz gençlerin sağlıklı düşünebilmesi, tarihi ve edebi bir derinliğe sahip olmanız gerekiyor. Bundan sonraki yol haritanız çıtayı daha yükseğe çıkarmak, araçları atlayıp amaçlara ulaşmak olsun. Sizler, şehirde kendinizi hissettirin ve gençlerin hayatına dokunabileceğiniz çalışmaların altına imzanızı atın" dedi.