Başkan Yılmaz, Dünya Teşkilatı Toplantısı için Fransa’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden "Dünya İle Yarışan Şehirler" ödülünü alan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, üyesi olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı’na, Türkiye Belediyeler Birliği’ni temsilen katıldı. Karesi İlçesi, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz liderliğinde; Dünya ile yarışan bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Fransa’da yapılan toplantıda UCLG’nin 2018 yılı Çalışma Planı İlerleme Raporu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin başarıya ulaştırılmasına yönelik UCLG’nin kapasitesinin güçlendirilmesi ve küresel ortaklıklar gibi gündem maddeleri görüşüldü. "Sürdürülebilir Kalkınmanın Anahtarı Olarak Kapsayıcı ve Güvenli Kentler" başlığı altında yerel ve bölgesel yönetimlerin küresel hedefler için temel önceliklerinin de görüşüldüğü Strazburg Buluşması ile ilgili açıklama yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yerel ve bölgesel yönetimler kalkınma hamlesinin en önemli aktörlerindendir. Bu aktörlerin küresel gündemdeki rolünün iyileştirilmesi bir zorunluluktur. Küresel hedeflerin yerelleştirilmesi ve sürdürülebilir bir hale getirilmesini sağlamak adına dünya dünyadaki tüm paydaşlarla fikir alışverişi yaptık. İnanıyorum ki bölgesel ve yerel yönetimlerin çabaları ile birlikte daha güzel bir gelecek elde edeceğiz" dedi.