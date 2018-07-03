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03 Temmuz 2018 14:26

Başkan Yılmaz, FEKAL’in mezuniyet törenine katıldı

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı.

Başkan Yılmaz, FEKAL’in mezuniyet törenine katıldı

03 Temmuz 2018 14:26


Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, mezun olan öğrencilere "Dönmek üzere üniversitelerinize gidin, şehrinize değer katmak için kendinizi güçlendirin, donanımınızı arttırın" dedi. Öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yücel Yılmaz, "Öğrencilerimiz artık mezun oldu. Hafta sonu hayatlarının geri kalanını planlayacakları üniversite sınavına girdiler. Biz de onlarla birlikte heyecanlandık. Tüm velilerimize geçmiş olsun diyorum. Çocuklarımız artık yuvadan uçuyor. Bir yerel yönetici olarak onlardan talep ediyorum; dönmek üzere üniversitelerinize gidin, şehrinize değer katmak için kendinizi güçlendirin, donanımınızı arttırın. Hep birlikte şehrimizi daha demokratik, daha güzel, sanatın, müziğin ve tiyatronun hakim olduğu bir şehir haline getirelim. Hepinize gelecek hayatınızda başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.


Okul Müdürü Bedia Narlı, katılımlarından dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür ederken Milli Eğitim Müdürü Yakup Yılmaz ise öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.


FEKAL’de düzenlenen mezuniyet törenine Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Narlı ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.




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