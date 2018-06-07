Başkan Yılmaz, gündüz merkez de gece kırsalda

Karesililerle bir araya gelerek "Hedefimiz güçlü meclis, güçlü hükumet, güçlü Türkiye" dedi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında gündüz merkezde gece ise kırsal mahallelerde ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Yıldırım Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnaf ile bir araya gelen Yılmaz, esnaftan 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için destek ve dua istedi, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

İşyerlerini tek tek ziyaret ederek, esnaf ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Yılmaz, "24 Haziran’da yepyeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin gücüne güç katacak. Hedefimiz sizlerin de destekleriyle güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" dedi.