Başkan Yılmaz, İspanya'da yerel finans ve kalkınmayı anlattı

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünyadaki yerel ve bölgesel liderlerle birlikte Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın İspanya'da ki yönetim toplantısına katıldı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; toplantıda yerel finans, kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda konuşma yaptı. Başkan Yücel Yılmaz, 2014'ten bu yana "Küresel Düşün, Yerel Hareket Et" anlayışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde kurduğu etkin işbirlikleriyle Karesi ilçesini dünyaya tanıtıyor. Özellikle Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatında etkin bir şekilde rol alan Başkan Yılmaz, UCLG'nin Bogota ve New York'ta yapılan Dünya Konseyi toplantılarının ardından bu kez de İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen İkinci Kentsel Şiddet ve Bir Arada Yaşama ile Barış İçin Eğitim Forumu'na katıldı.

“Finans yönetimini anlattı”

Aynı zamanda Dünya Konseyi Yönetim Kurulu'nda da bulunan Başkan Yücel Yılmaz, Madrid Toplantısı'nda "Yerel Finans ve Kalkınma" ile "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi" konulu bir sunumlar yaptı. Başkan Yılmaz, etkin finans yönetimi, mevcut kaynakların etkin ve doğru kullanımı, yerelde yeni fon kaynaklarının geliştirilmesi, insan kaynağının yönetimi ve kapsayıcı bir anlayış ile yönetim konularında görüşlerini aktardı.

“Kalkınmanın lideri yerel yöneticilerdir”

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi konusunda da sunum yapan Başkan Yılmaz, yerel yönetimlerin kalkınma süreçlerine liderlik yapan kurumlar olduğunu ifade etti. Ortak ve sürdürülebilir bir gelecek vurgusu yapan Başkan Yılmaz, "Şehirlerimizin mevcut potansiyelini uluslararası işbirlikleri ile besleyerek, geleceği tüm paydaşlarla birlikte tasarlamamız gerektiği inancındayım. Yerel liderler olarak şehrin sosyo-kültürel kalkınmasında olduğu kadar ekonomik kalkınmasından da sorumluyuz. Bunun bilinciyle şehirlerimizin mevcut kültürel, sosyal ve ekonomik potansiyellerini belirlememiz ve tüm insanlığı, insanlığın geleceğini ilgilendirdiğini düşündüğüm bu konuları ayrıntılarıyla işbirliği halinde çalışmamız gerektiği kanaatindeyim" açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz ayrıca tüm insanlığı ve insanlığın geleceğini ilgilendiren sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yerelleştirmek adına önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Evrensel bir çağrı olan bu hedefleri ilimiz sakinlerinin bir gerçeği haline getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.