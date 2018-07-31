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31 Temmuz 2018 15:53

Başkan Yılmaz, Kurtdere güreşleri için Bursa ve İstanbul’da

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 10-11-12 Ağustos’ta Kurtdere Mahallesi’nde, Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenecek olan Kurtdereli Güreşleri’ne davet için Bursa ve İstanbul’daydı.

Başkan Yılmaz, Kurtdere güreşleri için Bursa ve İstanbul’da

31 Temmuz 2018 15:53


Ağustos ayında Kurtdere köyünde yapılacak olan yağlı güreşler için kırmızı dipli mum ile davetler sürüyor. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz güreş daveti için Başkan Yardımcıları Yusuf Hocaoğlu ve Yasin Sağay da eşlik etti.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ederek kırmızı dipli mum ile Kurtdereli Güreşleri’ne davet eden Yılmaz, ayrıca Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Osmangazi Belediyesi ve Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği işbirliği ile bu yıl 3 Ağustos-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nin tanıtım toplantısına katıldı.


Başkan Yücel Yılmaz, Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili ve 66. Hükümet Dönemi Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Valisi İzzettin Küçük, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım’ı Karesi’de gerçekleştirilecek Kurtdereli Güreşleri’ne davet etti.


“İstanbul’da protokol davetleri yapıldı”


Bursa ziyaretlerinin ardından İstanbul’a geçen Başkan Yücel Yılmaz, İstanbul’da Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ı ziyaret ederek Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenecek güreşlere davet etti.




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