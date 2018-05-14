Başkan Yılmaz, Ramazan davulu çaldı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bulunan mahalleler de ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldıracak olan 27 davulcuya kimlik kartı dağıtıldı. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Aygül tarafından dağıtıldı. Karesi Muhtarlar Derneği Başkanı Aygül, Bu yıl ramazan davulu çalma işini belediye başkanımız bizim derneğimize verdi. Vatandaşlarımızdan bir ricamız var. Ramazan davulu çaldım direk kapınıza gelen kişilerden lütfen verdiğimiz kimlik kartlarını istesinler. Şimdiden mübarek Ramazan ayı tüm Müslüman alemine mübarek olsun” şeklinde konuştu.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’da kimlik dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayına eriştik. Tabi ki geleneklerimiz göreneklerimiz ve hassas olduğumuz konuların devam etmesi için kaygılarımız var. Biz kültürüne önem veren bir şehiriz. Yerel yöneticiler olarak bu geleneğimizin devam etmesini istiyoruz. Ramazan ayı içinde üniversite sınavları var. Ramazan ayı içinde öğrencilerimizin farklı hassasiyetleri var. O günleri de dikkate alarak, hem geleneklerimize uyarak, hem de modern hayatın kurallarına uyarak öğrencilerimizin başarılarına negatif şekilde etkileyecek bir şeye sebep olmadan her şey planlı ve muhtarımızın kontrolünde düzenli bir şekilde ramazan davul geleneğimizin devam edeceğine inanıyorum. Ben tüm davulcu arkadaşlara sağlık ve sıhhat diliyorum. Şehrimizde huzurlu mutlu bir ramazan ayı geçirme dileğimle. Ramazan ayımızı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Davulculara görevli kimlik kartı dağıtılmasından sonra Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kısa bir süre davul çaldı. Ramazan ayında sahur vakti görev yapacak davulcular Başkan Yılmaz’a kısa bir davul gösterisi yaptılar ve mani okudular.