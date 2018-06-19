Başkan Yılmaz seçim çalışmalarına devam ediyor

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Karesi İlçe Başkanı Mesut Baytekin ve teşkilatla birlikte gündüz çarşıda esnaf, gece ise 1 ve 2. Sakarya mahallelerinde kahvehane ziyaretleri yaptı. Karesili vatandaşlardan destek isteyen Başkan Yılmaz, "24 Haziran’da Türkiye’nin şaha kalkması için, bolluk için, bereket için, Yeni Türkiye’nin kapılarını ardına kadar aralamak için Karesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik durmaya kararlı" dedi.

24 Haziran seçimlerinin yalnızca siyasi bir seçim olmadığını, Türkiye’nin kaderinin belirleneceği bir seçim olduğunu ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "Bu seçim Türkiye’nin meselesidir. Eğer biz Türkiye’nin önünü açmak istiyorsak, istikranın devamını istiyorsak, devam diyeceğiz" dedi.

Türkiye’yi bölmek isteyenlerin oyunlarına devam ettiğini söyleyen Yılmaz, "Bu milleti bölmek isteyenlere en büyük cevabı sandıkta sizler vereceksiniz" dedi. (HT