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08 Haziran 2018 14:53

Başkan Yılmaz’a baba ocağından tam destek

24 Haziran seçimleri öncesinde Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, baba ocağı Susurluk’un Yıldız Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek AK Parti’ye tam destek sözü aldı.

Başkan Yılmaz’a baba ocağından tam destek

08 Haziran 2018 14:53


Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibi, 24 Haziran seçimleri öncesinde gece gündüz yoğun çalışmalarına devam ediyor. Gündüz esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla görüşen Yılmaz, her akşam farklı bir yerde orucunu halkla birlikte açıyor. İftarın ardından merkez ve kırsal mahallelerde seçim çalışmaları yapan Başkan Yılmaz’ın son durağı baba ocağı Susurluk Yıldız Mahallesi oldu. Teravih namazı çıkışında kahvehanede hemşerileri ile buluşan Başkan Yılmaz, 24 Haziran Seçimleri için destek ve dua istedi.


’Türkiye 24 Haziran’dan sonra ufku, vizyonu açık, yepyeni bir sisteme geçiyor’ diyen Yılmaz, mahalle sakinlerinden 24 Haziran için destek sözü aldı. Sahura kadar kahvede çay içip vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel Yılmaz, ramazan davulcuları ile karşılaştı. Başkanı karşısında gören davulcular, Başkan Yılmaz için hemen bir mani okudu. Ayrıca Yıldız’ın köklü bir mahalle olduğunu söyleyen Yılmaz, tüm Balıkesirlileri köyü görmeye davet etti.




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