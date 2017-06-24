Başkan Yılmaz’a yatırım sevgisi

Başkan Yılmaz öğrencilerin isteği üzerine 2 adet de masa tenisi hediye etti.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ak Parti Karesi İlçe Başkanı Kemal Aydemir, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay, Karahallılar Ortaokulu’nu ziyaret etti. Yoğun referandum programına rağmen belediyecilik faaliyetlerini de aksatmadan yürüten Başkan Yılmaz, gece gündüz sahada ter döküyor. Başkan Yılmaz Karahallılar Ortaokulu’na müjdelerle gitti. Sosyal donatı alanlarının oluşturulduğu okula Başkan Yılmaz bu kez 2 adet masa tenisi hediye etti. Masa tenisini gören öğrenciler sevinçten Başkan Yılmaz’ın etrafında sevgi yumağı oluşturup, sarıldı. Öğrencilerin bu mutluluğuna ortak olmak isteyen Başkan Yılmaz, öğrencilerle masa tenisi oynadı.

Karahallılar baştan aşağı değişti

’Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında 38 okulda 8 milyon liralık yatırım yapan Karesi Belediyesi, yine proje kapsamında Karahallılar Ortaokulu’nda hummalı bir çalışma başlattı. Karesi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü okulun bahçesinde; 160 metre uzunluğunda duvarını, bahçe zeminlerini yenilendi, bank ve piknik masası koydu, 2 adet tenis masası hediye etti, ferforje ve halı saha yapıldı. Peyzaj çalışmalarının devam ettiği okulun bahçesine bir voleybol sahası, basketbol sahası, çeşme yapımı ve merdivenlere karo taş uygulamaları da başladı.

"Çocuklarımız sağlık gelişsin istiyoruz"

"Çocuklar bizim geleceğimiz" diyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Çocuklarımızın daha iyi şartlarda kaliteli eğitim alabilmeleri için biz de belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar 38 okulun fiziki şartlarını yerine getirmek için 8 milyon lira para harcadık, harcamaya da devam edeceğiz. Çocuklarımız daha iyi alanlarda spor yaparak vücut gelişimlerini sağlık bir şekilde tamamlamalarını istiyoruz. Bu sosyal donatı alanları her okulda sağlanmalıdır. Çünkü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız daha iyi yetişmelidir. Bu alanlar sayesinde de çocuklar telefon tablet ve bilgisayar gibi bağımlılık yapan araçlardan uzaklaşarak, toplumun içinde sanaldan uzak bir şekilde büyüyecektir. Bu şekilde çocuklar gerçek hayata daha kolay adapte olacaktır" dedi.