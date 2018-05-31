Başkan Yılmaz’dan, Ak Parti kadrolarına iftar

Başkan Yılmaz, " Vakit birlik, beraberlik, bereket ve bolluk vakti. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da da bu birliktelik ruhumuzun devamının neticelerini hep birlikte alacağız" dedi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Park’ta AK Parti teşkilat üyelerine, meclis üyelerine ve mahalle başkanlarına iftar verdi. Başkan Yılmaz, 24 Haziran seçimleri öncesinde saha çalışmalarının önemine dikkat çekti. Ramazan Ayı’nın mağfiret ve günahlardan arınma ayı olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Yücel Yılmaz,"Eski yıllarda olduğu gibi geleneklerimize uygun bir Ramazan ayı geçiyoruz. Vakit birlik, beraberlik, bereket ve bolluk vakti. Bugün iftarımızı teşkilatımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız ve aileleriyle yaptık. Bu Ramazan çok güzel geçiyor. AK Parti teşkilatı içinde önemli bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Çünkü Ramazan Ayı’ndan hemen sonra 24 Haziran’da Türkiye’nin kaderine yön verecek hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini belirleyecek seçim olacak. Dersimize çok çalıştık, bu seçimlere biz hazırız. Bizleri yalnız bırakmayan Karesi İlçe Başkanım Mesut Baytekin, Kadın Kolları Başkanım Nilgün Baysal, Gençlik Kolları Başkanım Ahmet Yıldız ve önceki dönem Kırklareli milletvekilimiz Ahmet Gökhan Sarıçam’a da teşekkür ediyorum" dedi.