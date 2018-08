Başkan Yılmaz’dan Basına Davet

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti binasında gerçekleşen ziyarette Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir’e kırmızı dipli mum vererek tüm basın mensuplarını güreşlere çağırdı.

Kurtdereli güreşlerinin Balıkesir’in markası haline gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Yılmaz Balıkesir denince akla pehlivanlar gelsin istiyoruz dedi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz açıklamasını şu ifadelere yer verdi; “Bugün burada siz değerli basın mensuplarını ve gazetecilerimizi başkanımızın şahsında Kurtdereli Güreşleri’ne davet etmek için bizzat ayağınıza geldik. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri aslında Balıkesir’in dışarıya bakan yüzü olsun istiyoruz. Bu bağlamda da Türkiye’nin her yerine davetiyeler çıkardık. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ni de Karesi Belediyesi’nin girişimleriyle Büyükşehrimizin desteğiyle kurduk. Büyükşehir Belediyemizin başkanının Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı olarak seçilmesini ve Balıkesir’de merkez olmasını hep birlikte sağladık. Biz bu çıta yükselişinin devamını istiyoruz. Karesi’nin güreşiyle anılmasını istiyoruz. Nasıl Çorum leblebisi ile, Afyon kaymağı ile, Kayseri pastırması ile anılıyorsa Karesi denince akla yağlı güreş gelsin, Balıkesir denince de akla pehlivanlar gelsin, pehlivanlar diyarı gelsin diye bir çalışma içerisindeyiz. Yaklaşık 4 yıldır Türkiye’nin her yerinden davetlileri Ağustos’un ilk 2 haftası içerisinde düzenlediğimiz 3 günlük güreşlerimize davet ediyoruz. Biz Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’ni UNESCO’ya sokabilir miyiz diye düşündük. Gazetecilik çok önemli bir meslek. Çünkü tarihe not düşüyorsunuz. Bizim bir iddiamız vardı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına düzenlenen yağlı güreşlerin geçmişi çok eski diye. Fakat varabildiğimiz tarih 34.demişlerdi. Biz tarihi vesikaları çok incelemeden geleneklerimizin, atalarımızın bıraktığı rakamdan devam etmiştik. Fakat araştırmacı arkadaşlarımız bunun biraz daha eski olabileceğini söyledi. Biz de arzu ediyorduk ki bu güreşlerimizi UNESCO’ya sokalım. Orada da 50 yıl şartı vardı. Tarihi vesikaya ihtiyacımız vardı. Gittik kütüphanemize. Orada arşivlenmiş Balıkesir’in yerel gazeteleri var. Birçok yerel gazete teyit etti ki Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına düzenlenen yağlı güreşlerin 1959’da bir festival niteliğinde başladığını ve bunun devam etmesiyle ilgili kararların 1959 yılında Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenleme Derneği tarafından başlatıldığını ve takip eden yıllarda da Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına düzenlenen güreşlerde verilen ödüllerin miktarı Türkiye’nin her yerinden gelen pehlivanların isimleriyle ilgili haberlerle dolu" dedi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir 4 yıldır güreşlerin cihan pehlivanına yakışır bir şekilde sürdüğünü belirtirken Balıkesir’in adını dışarıya duyurabilmek için bu güreşleri bir tanıtım aracı olarak kullanabileceğini söyledi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Sayın Başkanımıza Kurtdereli Güreşleriyle ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı bir Balıkesirli olarak teşekkür ediyorum. Biz Kurtdereli Güreşlerinin zaman zaman aksadığını, zaman zaman onları düzenleyen heyetlerin kavgalar ettiğini, buna kayyumlar atandığını biliyoruz, bunları yaşadık. Bazı dönemlerde istemediğimiz olaylar da oldu. Balıkesir Valiliği idare etmek zorunda kaldı. Şimdi son 4 yıldan beri bakıyoruz ki Kurtdereli Güreşleri, Cihan Pehlivanımızın adına yakışır bir konuma geldi. Hele hele bu yıl ben Sayın Başkanımızın Türkiye’yi dolaştığını gözlemledim, gayretlerini gördüm. Karesi Belediyesinin bu konudaki çabasına herkesin bir ucundan tutarak destek olması gerekiyor. Adımızı dışarıya duyurabilmek için bu güreşleri bir tanıtım aracı olarak kullanabiliriz diye düşünüyorum”