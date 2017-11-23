Başkan Yılmaz’dan öğretmenlere çiçek

Karesi İlçesinde bulunan tüm okullara çiçek göndererek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Eğitim, toplumların çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesinde en önemli araç, öğretmenlerimiz de bu anlamda en büyük gücümüzdür" dedi.

“Eğitimci Başkandan meslektaşlarına kutlama”

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenleri unutmadı. Başkan Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Karesi İlçesinde bulunan 102 okula çiçek gönderdi. Belediye ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan okulları tek tek ziyaret ederek çiçekleri teslim etti.

Geleceğin mimarı olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Yücel Yılmaz, “Çocuğun güzel bir geleceğe attığı adımda anne ve babalıktan sonra en önemli pay sahibi olan öğretmenlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi öğretmenlerimiz ’dünyanın her tarafında insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.’ Büyük Türkiye’yi ideallerine taşıyacak yeni nesil öğretmenlerimizin ellerinde yetişmektedir" dedi.

’Eğitim, toplumların çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesinde en önemli araç, öğretmenlerimiz de bu anlamda en büyük gücümüzdür’ diyen Başkan Yılmaz, "Öğretmenlerimiz, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusu, aynı zamanda bir medeniyeti, bir kültürü inşa eden rehberlerimizdir. Köklü tarihimizden ve milli değerlerimizden aldığımız güçle öğrencilerimizi evrensel değerlerle buluşturacak; eğitim adına yaktığımız meşalemizi sizlerle birlikte sonsuza dek gururla taşıyacağız. Ben de Karesi Belediye Başkanı olarak, 7 gün 24 saat boyunca, siz değerli öğretmenlerin ve sevgili öğrencilerimizin hizmetinde olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bu vesileyle, ülkemizin inşası için gecesini gündüzüne katan, milletimizin geleceğini ilmek ilmek ören öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.