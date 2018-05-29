Başkan Zekai Kafaoğlu Edremitliler ile iftar etti

Başkan Kafaoğlu Edremitliler ile bol bol sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Edremit Şehit Hamdibey meydanında gerçekleşen iftar organizasyonuna Edremit ilçe halkı büyük ilgi gösterdi. İftar yemeğine planlanandan daha fazla vatandaş katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Şehit Hamdibey Meydanında hazırlanan masaları tek tek gezerek vatandaşlar ile sohbet etti istek ve sorunlarını dinledi. Başkan Kafaoğlu “Hergün bir ilçede vatandaşlarımız ile birlikte orucumuzu açıyor, soframızı paylaşıyoruz. Bugün de Edremit ilçemiz Şehit Hamdibey Meydanında iftarımızı açtık.”dedi.