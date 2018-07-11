Başkan Zekai Kafaoğlu “Gerçek karnemizi görmüş olduk”

Başkan Kafaoğlu yaptığı çalışmalar ve seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Edremit Körfez bölgesinde Edremit, Burhaniye ve Ayvalık’ta görev yapan gazeteciler ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Biz büyükşehir belediye başkanı olarak göreve geldiğimiz günden bu yana gönül almanın önemli olduğunu, insanların gönlünü kazanmanın asıl olduğunu söylemiştik. Cumhurbaşkanımız, büyükşehir belediye başkanlığı görevini bize tebliğ ederken de bize üç tavsiyede bulunmuştu. Bir kibirlenmek, gururlanmak asla yok demişti. İki “Tevazu, tevazu, tevazu” tam üç defa tekrar etti. Üçüncüsünde ise "En büyük yatırım gönülleri fethetmektir.” demişti. Bunun için biz bu minvalde çalışmalarımıza devam ediyorduk. Cumhurbaşkanımız bir kez daha basının önünde tüm belediye başkanlarına ve teşkilatlarımıza bunu deklare etmiş oldu. İnsanlarımız artık buna önem veriyor. Küçük dokunuşlara önem veriyor. Hayatını kolaylaştıracak küçük işlere de önem veriyor.” dedi.

Vatandaşların küçük dokunuşlar ile kendisine dokunulan hizmetler beklediğini ifade eden Başkan Kafaoğlu “Kendinin hayatını kolaylaştıracak yeşil alanların çoğalmasını istiyor. Millet Bahçeleri Projesi ondan çıkmış. Yeşil alanda yürümek istiyor. Bisiklet yolu istiyor. Oturup dinlenebileceği mekanlar istiyor. Temiz hava istiyor. Temiz su istiyor ve temiz toprak istiyor. Onun için bizler yerel yöneticiler tabii bu seçim sonuçlarından da mutlaka kendimize ders çıkartıyoruz. Vatandaşa daha yakın olmak gayreti içerisindeyiz. Çünkü vatandaş özellikle seçmiş olduğu belediye başkanına ulaşmak istiyor. Bunda da haklı. Niçin seçiyor onu? Kendisine hizmet etsin diye seçiyor. Belediye başkanlarının diğer adıda; eskiler şehri emin demişler ama günümüzde bir isim daha takmak gerekirse belediye başkanları hizmetkar. Bu milletin hizmetkarıyız biz. İnsan hizmetkarına ulaşamazsa olur mu? Olmaz. Ulaşabilmeli. Ulaşılabilen insan olacağız. İyi gününde kötü gününde vatandaşın yanında olacağız. Fiziken olamadığımız zamanlar olabilir. Ama iletişim kanalları var. İletişim kanalları ile mutlaka ulaşmak lazım. Vatandaşımızın sahipsiz olmadığını hissettirmemiz lazım. Yanında olduğumuzu hissettirmemiz lazım.” dedi.

Yapılan seçimlerde Balıkesir’deki durumu değerlendiren Başkan Zekai Kafaoğlu “Balıkesir seçim sonuçlarına baktığınız zaman başarılı bir il. Milletvekilliğini artıran Türkiye genelinde 9 tane il var. Bunların bir tanesi de Balıkesir. Bir tane milletvekili sayımızı artırmışız. Daha önce 4 iktidar 4 muhalefet var iken şimdi 5 milletvekili iktidar partisinden 4 tanesi muhalefetin olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi ile kıyaslayacak olursak, 5 tane AK Parti milletvekili var. 3 tane Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili var. Hakikaten teşkilatlarımız için, belediye başkanlarımız için seçilen vekillerimiz için gerçekten çok ciddi bir motivasyon oldu. Kendimizi görmemiz açısından iyi oldu. Tabiki biz büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra iki defa anket yaptırdık. Anketlerde iyiye gittiğimiz net olarak görüyorduk. Ama neticede anket. Ama sandık gerçek. Gerçek karnemizi de görmüş olduk. “dedi.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu gazetecilerin bölge hizmetleri hakkındaki sorularını değerlendirdi. Gazeteciler, otopark sorunu, sahil bölgelerindeki sosyal hizmetler, trafik sorunu, toplu taşıma konusundaki ihtiyaç ve istekleri gündeme getirdiler.