Başkanlar oyunu kullandı

Referandum öncesi yoğun bir tempo içinde çalışan Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanları, vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullandı. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu eşi Didar Kafaoğlu ile birlikte Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bin 356 nolu sandıkta oy kullanırken, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz ise Zühtü Özkardaşlar Anadolu Lisesi’nde bin 79 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Her iki başkan da sonuçların ülke adına hayırlı olmasını ve vesayetin sona ermesini dilediler.