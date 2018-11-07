Başkanlığı'nın birinci yılını Bandırma'da doldurdu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde borsa ve odalara ziyaretlerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, başkan seçilmesinin birinci yıldönümünde olumlu mesajlar verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun Bandırma ilçesindeki ilk durağı Bandırma Ticaret Borsası oldu. Başkan Kafaoğlu'nu burada Borsa Başkanı Halit Sezgin ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Borsa Başkanı Sezgin, Bandırma Ticaret Borsası'nın konumu ve yaptığı çalışmalarla ilgili Başkan Kafaoğlu'nu bilgilendirdi. Başkan Kafaoğlu gazetecilerin Bandırma2ya yapılması planlanan kavşak çalışmaları ile ilgili sorduğu soru üzerine burada yaptığı açıklamada " Projelerin hayata geçirilmesi zaman alıyor. Başkanlığımızın henüz birinci yıl bugün doldu. Biliyorsunuz ülkemizde Başkanlık 5 yıl görev süresine tabi. Bazı Başkanlar bunu iki ya da üç dönem yapıyorlar. Biz onların bu süreçte yaptıklarını bir yılda yapma gayretine giriştik. Kavşaklar için henüz bugün Karayolları'nın firmaya yer teslimini yaptığını öğrendim. Fakat Bandırma'da yapılacak Güç Laboratuvarı yatırımı nedeniyle buraya gelecek dev trafoların bu kavşaklardan geçebilmesi için projede bir değişikliğe gidiliyor şu an. Kavşakların boyutları güç laboratuvarına gelecek ünitelerin geçebileceği gibi olmalı. Erdek Kavşağı projesini biz çiziyoruz. Tamamlanmak üzere. 2019 yılı içerisinde onun da ihalesi yapılır" dedi. Başkan Kafaoğlu, "Yaptırdığımız anketlerde Balıkesir'deki birinci sorunun yol ve asfalt sorunu olduğunu tespit ettik. Asfaltla ilk kez tanışacak yerlerimiz vardı. Şu an 52 ayrı noktada asfalt ve yol çalışmalarımız devam ediyor. Bandırma'nın bizim açımızdan önemi çok büyük. Bilinirliliği Balıkesir'den fazla. Çünkü Gümrüğü ve limanı olan bir kent. Bu sayede dünyanın çeşitli ülkelerinden buraya bağlantılar oluyor ve bilinirliliği daha da artıyor" dedi.

Bandırma Limanı'nın büyütülmesi gerektiğinin altını çizen Kafaoğlu, "Rorolar için ayrı bir liman yapılarak mevcut limanın sadece ticari amaçlı kullanılması gerekli" dedi.

Kafaoğlu : Enerji Bakanımız Bandırma'ya gelerek açıklayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma'ya yapılacak 250 milyon Euro'luk Yüksek Gerilim Güç Laboratuvarı'nın temelinin 2019 Mart ayında atılabileceğini ifade ederek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de Bandırma'ya gelerek yatırımı bizzat açıklayacağını belirtti.

Başkan Kafaoğlu'na Ticaret Borsası'ndaki açıklamalarının ardından Borsa Başkanı Halit Sezgin tarafından plaket takdiminde bulunuldu. Kafaoğlu buradan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'ne geçti. Başkan Kafaoğlu burada Kooperatif Başkanı Kemal Şimşek ve oda başkanları tarafından karşılandı.

Kafaoğlu : Belediyecilik Belediye için değil halk için yapılır

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Kemal Şimşek'in sanayi bölgesine ilave işyerleri yapılması ile ilgili talebini değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Belediyecilik Belediye için değil halk için yapılır. Bütün yaptığımız projelerin merkezine insanı oturtuyoruz. Bandırma bizim gelecekte en büyük sanayi şehrimiz olacak. Tabi ki tarım ve hayvancılık da olacak ama bunların lokasyonları iyi belirlenmeli. Küçük Sanayi Siteleri ve Orta Ölçekli Sanayi Siteleri de olmalı. Ama tarım ve hayvancılığa zarar vermemeli. En önemli şey planlama. Şimdi sadece Balıkesir merkez, Altıeylül, Karesi ve Dursunbey'in 5 binlik planları yapıldı. Diğer 17 ilçemizin 5 binlikleri yoktu. Gelir gelmez ihalesini yaptık firmaya verdik. Bandırma'nın sanayi yatırımları konusunda beklediğini ve önemini firmaya ilettik. Çalışmaları yapan arkadaşlar ciddi bir mesafe aldı. Bu planlarda Küçük Sanayi Siteleri mor lekeler halinde ifade ediliyor. Çok hızlı mesafe alacağımıza yürekten inanıyorum. 5 binlik planlarda bu bölgenin mor leke olarak işaretlenmesini sağlayarak Bandırma'nın beklediği mutlu sona ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Burası rehabilite edilerek kullanılabilir. Daha büyük yatırım yapmak isteyenler yeni yapacağımız bölgeye taşınır. Yeni Sanayi Sitelerini kurarken, toplantı salonları, kreşler, meslek lisesi, bankalar, sosyal donatıları, yeşil alanları olmalı" dedi.

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Kemal Şimşek ise kurulması planlanan yeni Küçük Sanayi Bölgesi için değerlendirilebilecek 750 ve bin 250 dönümlük iki farklı alan olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'ndan destek beklediklerini ifade etti.

Başkan Kafaoğlu, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'ndeki ziyaretinin ardından Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti. Burada Oda Başkanı Osman Çapar ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kafaoğlu, Bandırma'nın ulaşımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kafaoğlu, Balıkesir'de bulunan ışıklı kavşakları akıllı kavşaklar haline getirmeye yönelik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu aynı çalışmanın Bandırma'daki kavşaklar içinde yapılacağı ifade ederek, akıllı kavşaklarla trafikte yüzde 30 oranında bir rahatlama olacağını ifade etti. Kafaoğlu ziyaret ettiği STK Başkanları'ndan kendisine gelen talepler üzerine Bandırma'da UKOME'nin bir alt komisyonunun oluşturularak bu komisyonun tavsiye kararlarının UKOME'ye iletilebileceği belirtti.