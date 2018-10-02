BASKİ, Erdek'te patlayan su hattını onardı

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, Erdek'te içme suyu borularında meydana gelen patlaklara anında müdahalede bulundu. Erdek Yalı Mahallesi'ndeki ana cadde ve sokaklarda içme suyu borularında geçtiğimiz günlerde meydana gelen patlaklar, mahalle sakinleri tarafından BASKİ'ye bildirildi. Yapılan ihbar üzerine zaman kaybetmeksizin söz konusu noktalarda onarım çalışmaları başlatan BASKİ'de görevli ekipler, çürümüş su borularını yenileriyle değiştirdi.