Beraberinde; BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Dereli, BASKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Levent İbiş, BASKİ Ayvalık Müdürü İskender Çavdar, BASKİ Ayvalık Şube Şefi Özcan Kaykı ile birlikte geçekleşen inceleme ziyaretinde BASKİ Genel Müdürü Talat Özen’e Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’ de eşlik etti.

Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in öncülüğünde; Sahilkent Mahallesi’nde halen hizmet vermeyen arıtma tesisinin yanı sıra ilçe genelinde halkın sağlığını tehdit eder hale gelen kanalizasyon patlakları ile şebeke taşkınlarını yerinde inceleyen BASKİ Genel Müdürü Özen, vahim olarak nitelenen bu sorunların ortadan kaldırılması için Ayvalık Belediyesi ile birlikte en kısa zamanda çalışmalar başlatacaklarının müjdesini verdi.

BASKİ Genel Müdürü Özen; geçtiğimiz dönem Ayvalık Belediyesi tarafından özel bir firmaya 10 yıllığına Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan ve daha sonra da Bütünşehir Yasası kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanına giren Sahilkent’teki; Elektroflokülasyon Prosesli Evsel Arıtma Tesisi’nin de çok kısa bir süre içerisinde yeniden hizmet verir hale geleceğinin de müjdesini vermeyi ihmal etmedi.

Yapılan inceleme ziyareti ile ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise; Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile henüz birkaç gün önce yaptıkları görüşmenin ardından BASKİ Genel Müdürü Özen’in adeta yıldırım hızıyla Ayvalık’a gelip, anlattıkları sorunları yerinde incelemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bu duyarlı davranışı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu başta olmak üzere BASKİ Genel Müdürü Özen ve BASKi yetkililerine teşekkür eden Başkan Gençer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayvalık için yapılacak her önemli hizmetlere ellerinden gelen tüm destekleri vereceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Rahmi Gençer, turizm alanında dünyanın çekim noktası konumdaki Ayvalık’ın alt yapı sorunları nedeniyle turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesinin söz konusu çalışmaların ardından mümkün kılınabileceğine de işaret ederek, “Tabi turizmin yanı sıra da halkımızın sağlığı açısından da bu çalışmalar çok önemli. Hiçbir beklentimiz olmaksızın BASKİ ekiplerinin Ayvalıkımız için yapacakları her çalışmaya tam destek vereceğiz. Çünkü sonuçta kazanan Ayvalık olacaktır” dedi.